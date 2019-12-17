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Общество

Горный трамвай, соединяющий Ильинскую и Рождественскую, хотят создать в Нижнем Новгороде

27 декабря 2019 13:17  [68] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Рельсовый фуникулер (горный трамвай), соединяющий ул. Ильинскую и ул. Рождественскую, хотят создать в Нижнем Новгороде. Строительство предусматривает концепция редевелопмента Започаинья, которую разрабатывает консорциум из ООО "Ленгипрогор", Фонда "ЦСР "Северо-Запад" и ООО "СиСофт НН".

В ходе круглого стола "Започаинье как деловой и культурный центр Нижнего Новгорода: пути и способы развития", который состоялся 26 декабря 2019 года, директор АБ "Рождественка" Наринэ Тютчева сообщила, что считает логичным пустить с ул. Ильинской два горных трамвая до ул. Рождественской.

Один - на месте ранее существовавшего Похвалинского фуникулера, второй - через Почтовый съезд.

Участники круглого стола добавили, что было бы логичным соединить трамвайную линию горного трамвая с линией на ул. Рождественской. Разработчики пообещали учесть это при разработке итоговой концепции.

СПРАВКА:

Известно о двух фуникулерах, работающих в Нижнем Новгороде в конце XIX-XX в.в., Похвалинский и Кремлевский. В народе их называли элеваторами. Они были построены в Нижнем Новгороде к открытию всероссийской торгово-промышленной и художественной выставки в мае 1896 года. Общая длина линии Похвалинского фуникулера — 160,6 м, перепад высот — 45 метров. Фуникулер преодолевал свой путь за две минуты.
До наших дней от Похвалинского элеватора сохранились лишь фрагменты кирпичной подпорной стенки.
 

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