Проект "800 добрых дел" запускается к 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время подведения итогов 2019 года.
Цель проекта - привлечь внимание общественности к социально значимым проблемам и вопросам, вовлечь нижегородцев в реализацию социальных мероприятий и акций. "800 добрых дел", как и другие инициативы к 800-летию Нижнего Новгорода, будет запущен на официальном сайте праздника nizhny800.ru.
"Мы хотим вовлечь жителей в социальные мероприятия, которых в городе сейчас достаточно много. Многие горожане хотели бы участвовать в подобных событиях, но, во-первых, не понимают весь их спектр, не могут найти объективную информацию и сориентироваться в этом вопросе", - сказал Глеб Никитин.
"Во-вторых, чтобы совершить доброе дело, необходимо обладать определенными компетенциями и навыками. Мы хотим, чтобы этот проект сформировал их. Конечно, будем рады узнать от жителей про их добрые дела, а также готовы поддержать инициативы и направить в нужное русло", - добавил глава региона.
Планируется, что проект "800 добрых дел" поможет сформировать у жителей практические навыки и компетенции для участия в реализации социальных мероприятий и акций. Сайт nizhny800.ru будет единой информационно-коммуникационной платформой проекта.
Формат проекта – марафон добрых дел. Он стартует в январе 2020 года.
В январе 2020 года состоится стратегическая сессия, в рамках которой будет разработана дорожная карта развития добровольчества и благотворительности в регионе. Цель стратегической сессии объединить усилия и ресурсы граждан и организаций для реализации мероприятий социальной направленности к 800-летию Нижнего Новгорода.
Планируется, что проект будет включать до четырех уникальных мероприятий в месяц и вовлечет до 400 волонтеров.
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