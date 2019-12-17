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Общество

Более 200 банок икры сняли с продажи перед Новым годом в Нижнем Новгороде

27 декабря 2019 15:09  [76] Общество
Одна из точек продаж контрафактной икры

Одна из точек продаж контрафактной икры

Фото: из соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 200 банок фальсифицированной лососевой икры сняли с продажи перед Новым годом в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном комитете госветнадзора.

В ноябре и декабре ведомство совместно с органами ОМСУ и органами полиции еженедельно проводило рейды с целью пресечения несанкционированной торговли икрой.

В ходе таких рейдов в Сормовском, Ленинском и Московском районах было выявлено почти 30 кг (203 банки) икры.

На банках были указаны такие производители, как ООО "Камчатский деликатес", ООО "Русский деликатес", ООО "Персей", ООО "Жемчужина Камчатки".

Документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, у продавцов отсутствовали.

Лабораторные исследования показали, что икра не соответствует требованиям нормативной документации. Кроме того, у нее оказался неприятный вкус с посторонним привкусом, что свидетельствует о фальсификате.

Виновные привлечены к ответственности. Комитетом возбуждено восемь административных дел, по которым предусмотрен штраф до двух тысяч рублей.

Напомним, что в 2018 году было изъято и уничтожено уничтожено 151,5 кг (1080 банок) фальсифицированной икры.

Ранее агентство сообщало, как правильно выбрать вкусную красную икру.

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