Пять соседских центров открыли в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Пять соседских центров открыли в Нижнем Новгороде в рамках программы, утвержденной главой города Владимиром Пановым. Об этом заявил заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Гительсон во время открытия первого соседского центра в Сормовском районе, на улице Щербакова, дом 17.

Замглавы добавил, что сегодня свои двери открыли центры: в Автозаводском районе (проспект Молодежный, дом 18а) и в Нижегородском районе (улице Заломова, дом 10). Соседские центры в Канавинском и Приокском районах будут торжественно открыты на следующей неделе. Также в 10 помещениях завершаются подготовительные работы, и открытие в них соседских центров запланировано на начало 2020 года.

По словам руководителя АНО "Общественное самоуправление города Нижнего Новгорода" Марата Кидрачева, в соседский центр может обратиться любой житель города, чтобы обсудить свою проблему и найти пути ее решения.

По информации АНО "Общественное самоуправление города Нижнего Новгорода", в соседских центрах также будут ежемесячно проходить Дни здоровья. На ежедневной основе будет работ буккросинг и "Банк вещей", куда жители микрорайона смогут принести одежду для малоимущих и многодетных семей. Также здесь будут проходить экологические акции по сбору пластика, бумаги и батареек.

Ранее сообщалось, что 30 декабря в 11.00 на базе ТОС "Ярмарка" Канавинского района состоится торжественное открытие соседского центра (ул. Должанская, 1). 31 декабря в 11.00 в Приокском районе состоится открытие соседского центра "Содружество" (ул. Голованова, 11).