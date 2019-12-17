Нижегородцы смогут оплатить проезд банковской картой только один раз за поездку Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородцы смогут оплатить проезд банковской картой только один раз за поездку. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ООО "Ситикард".

Это было сделано 27 декабря по требованию банка-эквайера, которым выступает ПАО "Сбербанк России".

"Данное ограничение вводится в связи с участившимися случаями регистрации оплаты проезда банковскими картами, на счете которых отсутствуют денежные средства", - пояснили НИА "Нижний Новгород" в пресс-центре Волго-Вятского банка Сбербанка России.

Деньги за проезд с банковской карты списываются не в момент транзакции, а гораздо позднее. Таким образом, подтверждение оплаты проезда может прийти на валидатор даже в том случае, если на карте нет средств. Повторная оплата проезда на одном терминале одной и той же картой возможна только после выполнения перевозчиком операции "закрытие рейса".

По действующей схеме весь риск лежит на банке, перевозчик получает деньги в любом случае. Отказавшись от многократного использования карты за рейс, банк минимизирует риски до стоимости одной поездки.

В банке отметили, что ограничение коснется не более 3% совокупного объема операций оплаты банковскими картами в транспорте.