Открытие нового сезона "Золотой шайбы" завершилось победой нижегородской детской команды "Красные крылья" Спорт

Фото: организаторы

Открытие нового сезона "Золотой шайбы" завершилось победой нижегородской детской хоккейной команды "Красные крылья" 25 декабря 2019 года, в ФОКе "Мещерский". Соревнования проходят при поддержке госкорпорации "Ростех" и холдинга "Вертолёты России".

На льду встретились детские команды "Красные крылья" и "Юность". По итогам встречи победу одержала команда "Красные крылья", представляющая ФОК "Мещерский".

Следующие игры пройдут в это воскресенье, 29 декабря, в ФОКах Нижнего Новгорода. Подробности на официальном сайте федерации хоккея Нижегородской области.

СПРАВКА:

Соревнования всероссийского клуба "Золотая шайба" проводятся 55-й раз на территории всей Российской Федерации. Команды Нижегородской области имеют на своем счету неоднократные победы во всероссийском финале. В сезоне 2018-2019гг. во всех 3-х возрастных группах юные хоккеисты из Нижегородской области вошли в десятку лучших команд России. Победители регионального этапа соревнований отправятся на всероссийский финал в город Сочи.