Последние новости рубрики Спорт
27 декабря 2019 16:47  [67] Открытие нового сезона "Золотой шайбы" завершилось победой нижегородской детской команды "Красные крылья"
26 декабря 2019 15:51  [577] "Бассейн в ФОКе "Юность" должен возобновить свою работу с 3 января", - Владимир Панов
26 декабря 2019 14:56  [593] Глеб Никитин поздравил ХК "Торпедо" с Днем Рождения
26 декабря 2019 13:32  [191] Глеб Никитин поздравил Федерацию рыболовного спорта Нижегородской области с юбилеем
23 декабря 2019 14:55  [269] БК "НН" одержал над "Енисеем" победу в благотворительном матче
23 декабря 2019 12:07  [270] Более 10 тысяч человек посетили площадку "Спорт Порт" около нижегородского стадиона
22 декабря 2019 12:11  [422] Хоккеисты подрались на матче "Куньлунь" и "Торпедо" 21 декабря
21 декабря 2019 10:00  [1084] Шоу Ирины Слуцкой, Аделины Сотниковой и автопробег: программа открытия "Спорт Порт" в Нижнем Новгороде сегодня
20 декабря 2019 11:42  [423] Сергей Панов вновь стал генеральным менеджером БК "Нижний Новгород"
17 декабря 2019 11:19  [524] Ирина Слуцкая выступит на открытии катка у стадиона "Нижний Новгород"
Спорт

Открытие нового сезона "Золотой шайбы" завершилось победой нижегородской детской команды "Красные крылья"

27 декабря 2019 16:47  [67] Спорт

Фото: организаторы

Открытие нового сезона "Золотой шайбы" завершилось победой нижегородской детской хоккейной команды "Красные крылья" 25 декабря 2019 года, в ФОКе "Мещерский". Соревнования проходят при поддержке госкорпорации "Ростех" и холдинга "Вертолёты России".

На льду встретились детские команды "Красные крылья" и "Юность". По итогам встречи победу одержала команда "Красные крылья", представляющая ФОК "Мещерский".

Следующие игры пройдут в это воскресенье, 29 декабря, в ФОКах Нижнего Новгорода. Подробности на официальном сайте федерации хоккея Нижегородской области.

СПРАВКА:

Соревнования всероссийского клуба "Золотая шайба" проводятся 55-й раз на территории всей Российской Федерации. Команды Нижегородской области имеют на своем счету неоднократные победы во всероссийском финале. В сезоне 2018-2019гг. во всех 3-х возрастных группах юные хоккеисты из Нижегородской области вошли в десятку лучших команд России. Победители регионального этапа соревнований отправятся на всероссийский финал в город Сочи.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph