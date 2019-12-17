Нижегородские "Поезда здоровья" посетили 150 населенных пунктов Общество

Нижегородские "Поезда здоровья" посетили 150 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Таким образом в области продолжается реализация инициативы губернатора Глеба Никитина "Доступная медицина". С 16 апреля 2019 года по районам области курсируют мобильные лечебно-диагностические лаборатории - Северный и Южный "Поезда здоровья".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение о продолжении работы поездов здоровья в будущем году. Об этом он сообщил во время своего отчета 25 декабря 2019 года на Нижегородской ярмарке.

"Этот проект с первых дней доказал свою эффективность, поэтому мы приняли решение, что теперь автопоездов вместо двух станет четыре, и работать они будут круглогодично", - сказал Глеб Никитин.

На сегодняшний день специалисты мобильных лечебно-диагностических лабораторий провели более 42 200 консультаций 21 400 пациентов.

В том числе: 2 115 консультаций педиатра, 1 353 - хирурга, 1 503- стоматолога и 1 617 - детского стоматолога. Онколога посетил 2 841 пациент, гинеколога - 4 213, эндокринолога - 5 03, кардиолога - 5 157, уролога - 1 615. Консультации геронтолога, терапевта, пульмонолога, гастроэнтеролога получили 4 659 нижегородцев.

Наиболее востребованными остаются консультации невролога - 5 547 и офтальмолога - 6 436.

Специалистами проведено более 25 000 исследований, в том числе ФЛГ - 10 013, ЭКГ - 3 871, УЗИ - 5 283, онкоцитология - 3 842, ММГ - 1 466.

Впервые выявлено около 3 500 заболеваний, в том числе 230 случаев подозрений на злокачественные новообразования. На дополнительное обследование направлено более 9 600 человек и 1 143 пациента - на госпитализацию.

В рамках реализации проекта "Поезда здоровья" на территории Нижнего Новгорода проведено 28 выездов, осмотрено порядка 3 000 человек, проведено более 8 100 консультаций, выполнено более 4 700 исследований, включая ультразвуковые, флюорографические и маммографические исследования.

Отметим, губернаторская инициатива "Поезда здоровья" помогает в решении задач сразу нескольких федеральных и региональных проектов, реализуемых в рамках национального проекта "Здравоохранение" в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина. Прежде всего, это борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями и популяризация программы "Здоровое долголетие", а также реализация Стратегии развития региона в области здравоохранения.