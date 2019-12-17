"Нижегородская область справилась с реализаций нацпроектов в 2019 году", - Дмитрий Сватковский Общество

Дмитрий Сватковский Фото: Пресс-служба Дмитрия Сватковского

"Нижегородская область справилась с реализаций нацпроектов в 2019 году, задачи, поставленные губернатором, выполнены", - сказал депутат Государственный думы РФ Дмитрий Сватковский, комментируя отчет губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

"Выступление губернатора Глеба Никитина произвело сильное впечатление. Четко обозначены итоги 2019 года, определены приоритеты на наступающий 2020 год с дальнейшим горизонтом планирования на годы вперед", - добавил депутат.

"Прошедший год был очень значим с точки зрения запуска новых национальных проектов, в которых Нижегородская область - один из лидеров страны по количеству выделяемых Федерацией средств. Невероятно важно, чтобы нижегородцы почувствовали эффект от происходящих преобразований уже сейчас. По итогам выступления главы региона можно сделать вывод, что Нижегородская область справилась, задачи, поставленные губернатором на этот год, выполнены", - отметил Дмитрий Сватковский.

"Будущий год станет ключевым с точки зрения подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. Наш депутатский корпус продолжит работать единой командой с Глебом Никитиным, правительством области. В завершившуюся недавно осеннюю сессию Госдумы, во время принятия федерального бюджета на 2020 год, общими усилиями удалось отстоять очень важную поправку для Нижегородской области: регион дополнительно получил 1 миллиард 275 миллионов рублей на строительство школ и детских садов в новых жилых комплексах "Окский берег", "Анкудиновский парк" и "Новинки Smart City". Кстати, губернатор, который лично занимался решением вопроса, говорил об этом в рамках своего выступления. Я уверен, таких примеров будет больше, особенно в свете подготовки к юбилею Нижнего", - подытожил депутат Госдумы.