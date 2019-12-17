Вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин проведет прием граждан 22 января Политика

Вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин проведет прием граждан 22 января.

Начало приема - 10:00.

Мероприятие будет проходить в приемной граждан губернатора и правительства Нижегородской области по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, дом 2, кабинет 12.

На прием могут записаться жители Нижегородской области, иные граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории области, если их вопрос не был решен на местном уровне и требуется личное участие вице-губернатора, первого заместителя председателя правительства Нижегородской области Евгения Люлина.

Желающим записаться на прием необходимо обратиться в приемную граждан и предоставить копии документов по рассматриваемому вопросу (при наличии). При себе иметь паспорт.

Режим работы приемной граждан: понедельник - четверг с 09:00 до 18:00, пятница - с 09:00 до 17:00.

Справочная информация по телефонам: (831)439 04 98, 430 96 39.

Запись на прием прекращается за 5 рабочих дней до его проведения.

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