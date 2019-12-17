Плата нижегородцев за вывоз мусора в 2020 году снизится Общество

Плата нижегородцев за вывоз мусора в 2020 году снизится.

Как сообщает пресс-служба главы региона, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил региональной службе по тарифам обеспечить сдерживание роста платы граждан с 1 июля 2020 года за коммунальные услуги.

По поручению Глеба Никитина региональная служба по тарифам утвердила плату за вывоз ТКО ниже от 4% до 21,6% по отношению к уровню 2019 года.

"Тарифы сокращены в связи с увеличением объема мусора, поступающего на современные полигоны, а также изменением налогового законодательства в части освобождения региональных операторов от НДС. Такое решение стало возможным благодаря действиям правительства Нижегородской области в ноябре 2019 года в части актуализации территориальной схемы обращения с отходами и изменения схемы потоков ТКО на объекты обработки и размещения", - пояснил Глеб Никитин.

Глава региона также отметил, что наибольшее снижение платы граждан за ТКО произойдет в зонах 2 и 4 на 18,8% и 21,6% соответственно.

В целом рост платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2020 года в среднем будет ниже уровня инфляции и не превысит 3,5 - 3,8%.

"Таким образом, рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в регионе будет одним из самых низких по России", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, в 2019 году правительство Российской Федерации определило повышение индексов платы граждан на 4%. При этом в Москве и Московской области он составит 5% и 4,1% соответственно, в Новосибирске он остановится на отметке 4,9%.

Так, с 1 июля 2020 года изменения тарифов на коммунальные услуги, обусловленные инфляцией, в среднем по Нижегородской области составят: на тепловую энергию - не более 3%; на водоснабжение и водоотведение - не более 4%; газоснабжение - менее 3%; электрическую энергию - 3,5% (ниже прогнозов инфляции в 5%).

Напомним, Глеб Никитин поручил региональной службе по тарифам обеспечить сдерживание роста платы граждан за коммунальные услуги в следующем году.

1 августа 2019 года в регионе начался первый этап перехода на раздельный сбор отходов. Сейчас организован отдельный вывоз пластика. А с 1 января 2020 года планируется, что раздельный сбор ТКО на территории региона будет осуществляться уже в отношении сразу нескольких фракций - пластика, бумаги, стекла, металла и текстиля.

По поручению Глеба Никитина региональная служба по тарифам первая в России утвердила пониженный тариф на отсортированный мусор. Платить за вывоз пластика нижегородцы в среднем будут на 21% меньше, чем за отходы, выбрасываемые в зеленый контейнер.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года.