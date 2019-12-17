"800-летие Нижнего Новгорода - это шанс на улучшение жизни вокруг нас", - Глеб Никитин Общество

"800-летие Нижнего Новгорода - это шанс на улучшение жизни вокруг нас", - Глеб Никитин.

Как сообщает пресс-служба главы региона, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подвел итоги 2019 года. Церемония прошла 25 декабря в первом павильоне Нижегородской ярмарки. Финальной темой выступления главы региона стало предстоящее 800-летие Нижнего Новгорода, которое город будет отмечать в 2021 году.

Глеб Никитин отметил, что каждому нижегородцу к этой дате необходимо подойти осмысленно и очень ответственно. "Нужно самим сделать тот город, в котором нам каждый день будет хорошо", - сказал губернатор.

"Для нас 800-летие это не только звёздные проекты, такие как реставрация кремля, преображение парка "Швейцария", строительство большого образовательного центра или важная развязка в Сормово. Это в первую очередь сотни восстановленных объектов культурного наследия в центре города. Это переосмысление вместе с нижегородским бизнесом и градозащитниками всего Започаинья и улицы Ильинской. Это реконструкция главных улиц в центре города и перезапуск Нижегородской ярмарки. Это сохранение пакгаузов и новая жизнь "Маяка". Это еще и приведение в порядок набережных и создание комфортной современной транспортной системы. Это в конечном итоге районные скверы и детские площадки во дворах", - рассказал Глеб Никитин.

"Это всё то, что делает наш город самодостаточным. Таким, из которого никуда не хочется уезжать. Город, в котором любому человеку хватит места и возможностей для собственной реализации. Город, где ученый, промышленник, программист, художник, архитектор или стартапер в любой сфере имеют возможность на мировом уровне воплотить свои идеи. Здесь всем достаточно основы, чтобы сразу, минуя Москву и Петербург, говорить с большим миром напрямую", - продолжил глава региона.

Глеб Никитин напомнил об истории города, появившегося на слиянии двух больших русских рек, что навсегда определило всю его дальнейшую судьбу.

"Город был торговой столицей нашей страны, создававший огромное количество связей между людьми. Даже будучи закрытым на десятки лет, он гремел на весь мир. Нижний Новгород стал местом осуществления фантастических проектов: от циклопических кораблей-белян до подводных лодок, подводных же крыльев и, наконец, крыльев-лодок – экранопланов. Невозможности бросает вызов и сам нижегородец – смелый изобретатель и человек, способный заглянуть за горизонт и выйти за пределы, характер которого находит отражение в фигурах Кулибина, Горького, Чкалова, Алексеева, Лобачевского. В этом наша самодостаточность. В этом наш масштаб", - отметил губернатор.

По словам Глеба Никитина, сверхзадача на ближайшее время – сделать Нижний Новгород городом для человека.

"800-летие – это больше, чем праздник. Это шанс на улучшение жизни вокруг нас. За последний год мы вместе смогли добиться увеличения поддержки в рамках подготовки к празднованию юбилея со стороны федерации – с миллиарда до как минимум 11 миллиардов рублей. Я считаю, что еще целый ряд проектов можно включить в эту программу. Вообще в целом я оцениваю объем этих проектов до 2021 года в размере около 20 миллиардов рублей. В основе всех наших работ по улучшению города к празднику должен лежать принцип экологичности – от зелёных материалов при строительстве и благоустройстве до изменения наших собственных привычек", - сказал Глеб Никитин.

Он напомнил, что в 2019 году был запущен официальный портал подготовки Нижнего Новгорода к 800-летию – nizhny800.ru/. Проект призван вовлечь всех жителей области в подготовку к юбилейной дате. На портале каждый может подать своё предложение по улучшению города. Рассмотренные экспертами проекты и идеи могут получить финансовую и организационную поддержку.