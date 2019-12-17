Еще 74 новых автобуса поступили в Нижний Новгород Общество

Еще 74 новых автобуса поступили в Нижний Новгород.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, приобретение автобусов стало возможным благодаря поддержке главы региона Глеба Никитина.

"В этом году мы активно обновляем подвижной состав в трех городах Нижегородской области – Нижнем Новгороде, Дзержинске и Арзамасе. Категории закупаемых автобусов определяются исходя из пассажиропотока и потребностей жителей. Задача муниципалитета сейчас максимально оперативно оформить все документы, чтобы новые автобусы как можно скорее вышли в рейсы, сократив время ожидания на остановках", - сказал Глеб Никитин.

И.о. заместителя главы города Елена Лекомцева напомнила, что автопарк МП "Нижегородпассажиравтотранс" в этом году в рамках Федеральной программы субсидирования закупки техники пополнят 200 новых низкопольных ЛиАЗов, работающих на газомоторном топливе, из них первые 56 прибыли в прошлом месяце.

Они уже прошли регистрацию в ГИБДД и выехали на городские маршруты.

"Сегодня мы получили еще 74 низкопольных автобусов. Стоит отметить, что за счет высокой конкуренции между лизинговыми компаниями нам удалось заключить контракт на их доставку с экономией в 60 млн рублей. В настоящее время разыгран контракт на поставку последней партии, состоящей 70 автобусов", - рассказала Елена Лекомцева.

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода, все автобусы приспособлены для перевозки маломобильных граждан, пенсионеров и детей с колясками. В транспортных средствах оборудовано специальное место для крепления инвалидных колясок и для собаки-поводыря. Ходовая часть и узлы автобусов оптимизированы для долгих подъемов. Кроме того, в них установлены кондиционеры, которые в зимнее время работают на обогрев воздуха, валидаторы для оплаты проезда и мониторы.

Ранее сообщалось, что 4 ноября 56 новых автобусов для социальных маршрутов областного центра "Нижегородпассажиравтотранса" осмотрели губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов и вице-президент по развитию продаж "Группы ГАЗ" Николай Одинцов.