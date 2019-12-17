Как индексируют пенсии самозанятых пенсионеров

Как пояснила ФНС, люди, достигшие пенсионного возраста и зарегистрировавшиеся в качестве самозанятых, относятся к категории неработающих, следовательно, их пенсия подлежит индексации.

Напомним, что пенсионные выплаты, направляемые неработающим пенсионерам, подлежат обязательной индексации, составившей в текущем году 7%, в то время как лицам, достигшим пенсионного возраста, но продолжающих заниматься трудовой деятельностью во время срока дожития, носящей официальный характер, подобная индексация обходит стороной, причем уже несколько последних лет.

Стоит отметить немаловажный факт, что если пенсионер оформлен в качестве индивидуального предпринимателя, то его пенсия также не подлежит индексации. Несмотря на то, что на пенсионное страхование подобный пенсионер, зарегистрированный как ИП, тратит около 30 тысяч рублей ежегодно, но для государства он является работающим, а, следовательно, прав на индексацию не имеет.

Лицо, достигшее пенсионного возраста и оформленное в качестве самозанятого, взносы в систему обязательного пенсионного страхования не направляет, соответственно, согласно законодательству, имеет право на индексацию.

Дмитрий Константинов, являющийся советником юридической фирмы, отмечает, что статус самозанятого был введен с целью выведения лиц, ранее вообще не плативших налоги, из черной зоны (для снижения уровня теневой экономики).

Пенсионерам, которые в настоящее время работают, но для получения индексации пенсии и снижения налогов хотят зарегистрироваться в качестве самозанятых, следует помнить, что налоговые органы ведут активную борьбу с многочисленными злоупотреблениями, возникающими с соответствующими преференциями для самозанятых.

Кому придется платить налог 13%

В том случае, если будет доказано, что самозанятый работает только на одну компанию, к нему будет применяться обычный режим налогообложения, подразумевающий не только уплату налога на доход физических лиц, составляющего 13 процентов, но и обязательных социальных взносов. Таким образом, для того, чтобы воспользоваться предоставляемыми преференциями в полной мере, нужно стать фрилансером в полном смысле этого слова.

Как выясняется, работать на себя, чтобы получить доход на пенсии, гораздо выгодней, учитывая тот факт, что кроме получения индексации пенсии, размер уплачиваемого налога составит не 13 процентов, а 6% и 4%, при работе с юридическими и физическими лицами соответственно. Вести предпринимательскую деятельность и уплачивать налог самозанятый может с помощью приложения «Мой налог». «Мой налог» — это официальное приложение ФНС России для налогоплательщиков.

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