Автомобильные сейфы: характеристики и особенности

Среди владельцев транспортных средств большой популярностью пользуются универсальные и компактные автомобильные сейфы. В них можно надежно хранить документы на автомобиль, деньги и другие ценности. Выбирая в Харькове сейфы для авто, следует определиться с его габаритными размерами, характеристиками и местом установки. Например, их можно установить не только в бардачок, но и в подлокотники между передними сидениями, запаску или под заднее кресло.

Основные характеристики автомобильных сейфов

По сравнению с другими видами сейфов автомобильные более компактные и имеют некоторые особенности, к которым относится:

толщина стенок от 2 мм и дверей от 4 мм;

стильный современный дизайн;

особая ригельная система (активно вращающиеся ригели диаметром 16 мм);

крепление при помощи анкерных болтов;

использование ключевых замков сувальдного типа;

возможность декоративной отделки;

окраска в классический черный или серый цвет.

В зависимости от габаритных размеров в таком сейфе можно хранить автомагнитолу, навигатор, видеорегистратор и другие ценности. Автомобильные сейфы в Днепропетровске представлены в широком ассортименте, что позволяет подобрать подходящую модель в любое транспортное средство.

Особенности и преимущества автомобильных сейфов

Сейфы для автомобилей имеют ряд преимуществ, к которым относится компактность, легкость, простота и удобство применения, обеспечение надежной и безопасной защиты ценностей. Они имеют утолщенные прочные стенки из стали, а установить их можно самостоятельно.

Особым спросом пользуется сейф-барсетка, который отличается небольшими габаритными размерами и используется для кратковременного хранения вещей. Простая конструкция состоит из двух частей: выдвижного ящика и корпуса, который крепится к кузову. Есть и переносные автомобильные модели с удобной ручкой, платформа крепится болтами или винтами к кузову, а для выемки достаточно повернуть основной ключ.

Кража ценностей из автомобиля занимает немного времени, для этого злоумышленникам достаточно разбить стекло и украсть вещи из салона. Обезопасить себя от воров можно при помощи установки автомобильного сейфа с надежным креплением к кузову или другими элементам.

В этом случае воры не смогут забрать его, а для взлома потребуется определенное время, которое в большинстве случаев нет. При выборе сейфа в машину рекомендуется обращать внимание на технические параметры, а также на форму, тип замка, размеры и целевое назначение. По форме они могут быть круглыми и прямоугольными, а замок ключевым или кодовым.

Для защиты от процессов коррозии и перепадов температур поверхность покрывают защитным полимерно-порошковым покрытием, которое позволяет также продлить срок службы. На все модели предоставляется официальная гарантия и сертификаты качества от производителя.

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