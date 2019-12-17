Экскурсии по смотровым площадкам в Москва-Сити

В Пресненском районе города расположен Москва-Сити. Это деловой центр столицы, здания которого сооружены в ультрасовременном стиле. Однако он интересен не только для бизнесменов. Но и туристам. Ведь на небоскребах множество смотровых площадок. Экскурсии на них можно заказать на сайте visit-moscow-city.ru. Экскурсионные туры также проводятся по живописным локациям бизнес-центра, его развлекательным центрам, музеям и ресторанам. Фотосессии на фоне панорамы Москвы являются излюбленным занятием туристов.

Для экскурсий открыта смотровая площадка башни Федерация, смотровая площадка «Выше только любовь!». Экскурсионный тур в Музей-Смотровую башни Империя также будет интересна для многих туристов. Стоимость экскурсий зависит от возраста (взрослые или дети), насыщенности программы и многих других факторов.

В Москва-Сити множество ресторанов, которые также стоит посетить. Это Ruski, White Rabbit, Sixty и пр. Отличные фото можно сделать на московской канатной дороге, набережной Тараса Шевченко, смотровой площадке на Воробьевых горах, смотровой площадке на Останкинской телебашне, смотровой площадке Panorama 360.

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