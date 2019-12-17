Сантехническое оборудование и приборы SHIRO

Сантехническое оборудование и приборы являются важной частью обустройства жилища. Сантехника https://shiro-shop.ru/ – это выгодное приобретение в интернет-магазине. В нем представлена продукция известного итальянского производителя. Бренд SHIRO представлен на российском рынке более пяти лет. Оборудование и приборы созданы на основе современных решений и инновационных технологий. Они разрабатывались с учетом того, чтобы сделать быт и жизнь людей более комфортными.

Каталог

Смесители горячей и холодной воды для раковины, ванной, кухни, душа.

Душевые системы разных видов.

Мебель для ванной комнаты.

Дренажные каналы.

В каталоге можно найти разные виды смесителей воды. В нем представлены такие душевые системы, как душевые стойки, комплекты, гарнитуры, лейки, шланги и гигиенические души. Мебель для ванной комнаты также имеется в широком ассортименте. Это тумбы, пеналы, зеркала, комплекты, мраморные столешницы. В подкаталоге «Дренажные каналы» можно приобрести донные клапаны и душевые трапы.

Производитель создает сантехнику высокого качества. Продукция проходит производственный контроль. Она зарекомендовала себя у потребителей с лучшей стороны, как надежные в эксплуатации решения. К конечному покупателю сантехнические приборы и оборудование попадают только после тщательного тестирования и проверки на функциональность. Изделия создаются в изысканном стиле, они обладают прекрасной эргономикой.

Преимущества

Безопасная в эксплуатации техника, сантехника SHIRO не наносит вреда здоровью, сертифицирована РОСТЕСТ.

Надежные решения, обладающие долгим сроком службы.

Конкурентные расценки, стоимость продукции производителя ниже аналогов других брендов.

Сервисное обслуживание высокого качества, включающее консультирование клиентов и гарантийные обязательства на сантехнику.



Доставка осуществляется по Москве и Московской области, по территории Российской Федерации, есть самовывоз. Возможна оплата наличным и безналичным расчетом, банковскими картами. Подробности можно узнать у менеджера по телефону.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.