Сантехническое оборудование и приборы SHIRO

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Каталог
В каталоге можно найти разные виды смесителей воды. В нем представлены такие душевые системы, как душевые стойки, комплекты, гарнитуры, лейки, шланги и гигиенические души. Мебель для ванной комнаты также имеется в широком ассортименте. Это тумбы, пеналы, зеркала, комплекты, мраморные столешницы. В подкаталоге «Дренажные каналы» можно приобрести донные клапаны и душевые трапы.
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