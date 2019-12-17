Новости партнеров

Сантехническое оборудование и приборы SHIRO

28 декабря 2019 12:30  [38]

Сантехническое оборудование и приборы являются важной частью обустройства жилища. Сантехника https://shiro-shop.ru/ – это выгодное приобретение в интернет-магазине. В нем представлена продукция известного итальянского производителя. Бренд SHIRO представлен на российском рынке более пяти лет. Оборудование и приборы созданы на основе современных решений и инновационных технологий. Они разрабатывались с учетом того, чтобы сделать быт и жизнь людей более комфортными.

Каталог

  • Смесители горячей и холодной воды для раковины, ванной, кухни, душа.
  • Душевые системы разных видов.
  • Мебель для ванной комнаты.
  • Дренажные каналы.

В каталоге можно найти разные виды смесителей воды. В нем представлены такие душевые системы, как душевые стойки, комплекты, гарнитуры, лейки, шланги и гигиенические души. Мебель для ванной комнаты также имеется в широком ассортименте. Это тумбы, пеналы, зеркала, комплекты, мраморные столешницы. В подкаталоге «Дренажные каналы» можно приобрести донные клапаны и душевые трапы.

Производитель создает сантехнику высокого качества. Продукция проходит производственный контроль. Она зарекомендовала себя у потребителей с лучшей стороны, как надежные в эксплуатации решения. К конечному покупателю сантехнические приборы и оборудование попадают только после тщательного тестирования и проверки на функциональность. Изделия создаются в изысканном стиле, они обладают прекрасной эргономикой.

Преимущества

  • Безопасная в эксплуатации техника, сантехника SHIRO не наносит вреда здоровью, сертифицирована РОСТЕСТ.
  • Надежные решения, обладающие долгим сроком службы.
  • Конкурентные расценки, стоимость продукции производителя ниже аналогов других брендов.
  • Сервисное обслуживание высокого качества, включающее консультирование клиентов и гарантийные обязательства на сантехнику.


Доставка осуществляется по Москве и Московской области, по территории Российской Федерации, есть самовывоз. Возможна оплата наличным и безналичным расчетом, банковскими картами. Подробности можно узнать у менеджера по телефону.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph