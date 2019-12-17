Установка дополнительного оборудования на автомобили Toyota

Компания KIBERCAR предлагает установку дополнительного оборудования на автомобили разный моделей и марок. Легковые авто Тойота не являются исключением. Компания также является разработчиком и поставщиком на российский рынок мультимедийного навигационного оборудования. Это решения, созданные на основе инновационных технологий.



Установка видеокамер на автомобили Toyota

Одной из сервисных услуг компании является установка видеокамер. Камера Тойота может быть смонтирована для переднего, заднего и кругового обзора. Особенный интерес представляет последний вариант. Видеокамеры кругового обзора позволяют полноценно контролировать пространство вокруг транспортного средства. Они обеспечивают полный обзор без «слепых зон». Для этого используется четыре широкоугольных камеры. Они позволяют отображать видеоинформацию в разных вариантах: с каждой видеокамеры, в двух ракурсах, на одном экране и пр. Стоимость установки зависит от вида камер, их количества, особенностей вывода на монитор и пр.

Услуги

Кроме установки видеокамер компания предлагает другие услуги. Это:

встраивание мониторов в подголовник;

звукоизоляция салона;

установка Apple TV с выводом на штатный монитор;

беспроводное подключение смартфона к монитору;

подключение высокоскоростного 4G;

монтаж охранных комплексов;

установка автозапуска двигателя;

оклейка автомобиля антигравийной пленкой и многое другое.

Компания также предлагает широкий ассортимент оборудования для автомобилей. Это:

видеоинтерфейсы с системой навигации;

навигационные устройства на Android;

мониторы на спинку сидений;

оригинальное оборудование BMW;

ТВ-тюнеры и комплектующие части;

электроприводы багажника и многое другое.

На сайте компании можно подробно узнать о каждом виде услуг и оборудования. На нем также есть функция заказа обратного звонка менеджера. Ему можно позвонить самостоятельно по телефону, указанному на сайте. Услуги установки дополнительного оборудования оказываются не только для автомобилей Toyota, но и для других марок (BMW, Jaguar, Jeep и пр.)

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.