Где применяются алюминиевые плиты?

Алюминий в виде плит нашёл применение в самых разных отраслях. Из материала изготавливаются самые различные изделия, включая элементы крыш и фасадов. С ним легко работать, а именно: резать, сгибать и сверлить на станках.



Сегодня алюминиевая плита является весьма востребованным видом проката. Продукцию реализует Компания "МетПромСтар". На современном складе находится много типоразмеров металлопродукции. Клиенты могут рассчитывать на её большой ассортимент и выгодные цены.



Эксплуатационные характеристики алюминиевых плит:

коррозийная стойкость;

продолжительный срок службы;

свариваемость, пластичность и небольшой вес;

защитные и изоляционные свойства;

приемлемый уровень прочности.

Качественные алюминиевые плиты изготовлены по новым технологиям и соответствуют ГОСТам. Материал стойкий к вибрациям и звукам, противостоит возгораниям и обладает влагоустойчивостью, светоотражающими свойствами и инертностью к химическим веществам. Алюминиевые плиты подходят для эксплуатации в суровых климатических условиях.

Плита марки Д16

Компанией МетПромСтар поставляется дюралевая плита Д16. Продукция отличается приемлемой стоимостью и высоким качеством, что подтверждено сертификатами международного образца. Плиты Д16 обладают высокой прочностью и улучшенной стойкостью к коррозии. Для упрочнения используется термообработка или холодная деформация.

Плиты АМг

Очень популярные сплавы алюминия и магния называют магналиями и обозначаются как АМг. Они отличаются высокой пластичностью, но невысокой прочностью. При этом стоит отметить высокие показатели коррозионной стойкости, а также хорошую обрабатываемость.

Плиты АМг имеют широкую область применения. Речь идёт об авиастроении – элементы гидравлического оборудования, строительстве – ограждения и фасадные материалы. Среди магналиев плита алюминия АМг6 занимает одно из первых мест по прочности и твёрдости. Что касается коррозионной стойкости и пластических свойств, они здесь достаточно низкие. Материал используется при изготовлении топливных баков, обшивочных элементов, сварных конструкции и так далее.

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