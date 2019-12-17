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Происшествия

Один человек погиб в результате пожара в жилом доме в Борском районе Нижегородской области

28 декабря 2019 13:51  [250] Происшествия

Один человек погиб в результате пожара в жилом доме в Борском районе Нижегородской области.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России, сообщение о возгорании в многоквартирном доме в п.Октябрьский поступило 28 декабря в 07:50.

Огнем повреждена отделка двух жилых помещений.

В результате пожара пострадали два человека, один их них скончался.

На тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 25 работников МЧС и 5 единиц техники.

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Теги:
Пожар
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