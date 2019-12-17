Волонтеры ищут пропавшую в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 15-летнюю Нину Федотову Происшествия

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Волонтеры ищут пропавшую в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 15-летнюю Нину Федотову.

Как сообщает поисково-спасательный центр "Рысь", девушка 18 декабря 2019 года вышла из дома на ул. Ватутина и до сих пор не вернулась. Где она и что с ней, неизвестно.

Приметы Нины: рост 175 см, среднего телосложения, темные длинные волосы, голубые глаза.

На девушке были темно-синий плащ, темно-синие штаны, бело-серые кроссовки.

Граждан, владеющих информацией, которая поможет в поисках пропавшей, просят позвонить по номеру 8(831) 28-38-200 или же обратиться в полицию по номеру 102.