Цены на лук, рис и пшено стали ниже в Нижегородской области Общество

Свинина, баранина и подсолнечное масло подешевели в Нижегородской области. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

По данным службы статистики, с 16 по 23 декабря 2019 года в регионе на0,9% снизилась средняя цена на свинину (с 241,7 до 239,7 рублей за кг), на 0,2%подешевела баранина (с 508,3 до 507,3 рублей за кг), на 1,9% – подсолнечное масло (с 97,7 до 95,8 рублей за кг).

Кроме того, с 16 декабря в области снизились средние цены на лук, рис и пшено.

Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 6,4% меньше среднероссийского показателя. Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал роль нижегородского УФАСа в контроле за тем, чтобы цены на товары первой необходимости «были адекватные».

"Очевидно, что сезонным бывает не только снижение, но и рост. Очень прошу коллег продолжать держать «руку на пульсе». Ранее, комментируя назначение Ленара Шафигуллина руководителем нижегородского УФАС России, губернатор подчеркнул, что «совместная задача УФАС и правительства – социально-экономическое развитие региона и забота о благосостоянии нижегородцев".