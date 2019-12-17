Последние новости рубрики Общество
29 декабря 2019 12:20  [233] Уходящий 2019 год был успешным для отрасли физической культуры и спорта, - Глеб Никитин
29 декабря 2019 11:46  [248] Глеб Никитин вместе с нижегородцами 29 декабря в 20:21 запустит подсветку Кремля
29 декабря 2019 11:35  [100] Цены на лук, рис и пшено стали ниже в Нижегородской области
29 декабря 2019 10:36  [140] Более 3,5 тысяч иностранных студентов обучается в нижегородских вузах
29 декабря 2019 10:21  [136] Национальный парк будет создан в Нижегородской области к 2022 году в рамках нацпроекта "Экология"
29 декабря 2019 09:44  [181] Нижегородская область из федбюджета в 2020 году своевременно получит средства, - Вячеслав Никонов
28 декабря 2019 11:39  [178] Еще 74 новых автобуса поступили в Нижний Новгород
28 декабря 2019 11:24  [197] "800-летие Нижнего Новгорода - это шанс на улучшение жизни вокруг нас", - Глеб Никитин
28 декабря 2019 11:08  [187] Плата нижегородцев за вывоз мусора в 2020 году снизится
28 декабря 2019 09:52  [269] Полностью ликвидировать объекты "Черная дыра", "Белое море", "Игумново" должны весной 2020 года, - Глеб Никитин
Общество

Уходящий 2019 год был успешным для отрасли физической культуры и спорта, - Глеб Никитин

29 декабря 2019 12:20  [233] Общество

Уходящий год был успешным для отрасли физической культуры и спорта. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, подводя итоги 2019 года.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, говоря о спорте, Глеб Никитин отметил, что в целом уходящий год был успешным для отрасли.

"Чемпионат мира по футболу оставил нам достойное наследие, жизнь которого продолжается. За год на территории стадиона "Нижний Новгород" было реализовано множество интересных проектов. Зимой это каток "Зимняя сказка", который посетили около 100 тысяч человек. Летом – спортивные площадки проекта "Спорт Порт", на которых побывали 176 тысяч человек. На прошлой неделе "Спорт Порт" начал свою работу в зимнем режиме. За первые дни площадку посетили более 10 тысяч человек. Также в этом сезоне на стадионе проходили крупные концерты, собиравшие от 10 до 45 тысяч зрителей", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона также отметил инфраструктурные изменения в области спорта.

"Крытый ФОК появился в Дальнеконстантиновском районе, физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа - в поселке Бутурлино. Заложен долгожданный ФОК в Ветлуге. Открыто 5 новых скейт-парков и 16 малых спортивных площадок для воркаута. Кстати, скейтерам в этом году особенно повезло. В Нижнем Новгороде прошел Чемпионат Европы по скейтбордингу", - рассказал Глеб Никитин.

Еще одним важным событием в области спорта стал международный форум "Россия – спортивная держава". Он проходил в Нижнем Новгороде 10 и 11 октября. В течение двух дней мероприятие посетило около 10 тысяч человек.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph