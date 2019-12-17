Уходящий 2019 год был успешным для отрасли физической культуры и спорта, - Глеб Никитин Общество

Уходящий год был успешным для отрасли физической культуры и спорта. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, подводя итоги 2019 года.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, говоря о спорте, Глеб Никитин отметил, что в целом уходящий год был успешным для отрасли.

"Чемпионат мира по футболу оставил нам достойное наследие, жизнь которого продолжается. За год на территории стадиона "Нижний Новгород" было реализовано множество интересных проектов. Зимой это каток "Зимняя сказка", который посетили около 100 тысяч человек. Летом – спортивные площадки проекта "Спорт Порт", на которых побывали 176 тысяч человек. На прошлой неделе "Спорт Порт" начал свою работу в зимнем режиме. За первые дни площадку посетили более 10 тысяч человек. Также в этом сезоне на стадионе проходили крупные концерты, собиравшие от 10 до 45 тысяч зрителей", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона также отметил инфраструктурные изменения в области спорта.

"Крытый ФОК появился в Дальнеконстантиновском районе, физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа - в поселке Бутурлино. Заложен долгожданный ФОК в Ветлуге. Открыто 5 новых скейт-парков и 16 малых спортивных площадок для воркаута. Кстати, скейтерам в этом году особенно повезло. В Нижнем Новгороде прошел Чемпионат Европы по скейтбордингу", - рассказал Глеб Никитин.

Еще одним важным событием в области спорта стал международный форум "Россия – спортивная держава". Он проходил в Нижнем Новгороде 10 и 11 октября. В течение двух дней мероприятие посетило около 10 тысяч человек.