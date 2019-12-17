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Общество

Глеб Никитин вместе с нижегородцами 29 декабря в 20:21 запустит подсветку Кремля

29 декабря 2019 11:46  [209] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 29 декабря вместе с нижегородцами в 20:21 даст старт торжественному запуску 1 этапа архитектурной подсветки Кремля от Георгиевской башни до Кладовой и уникальному 3D-мэппинг шоу на Дмитриевской башне, которое станет подарком маленьким нижегородцам на все праздничные дни.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в этот день в Нижнем Новгороде пройдут мероприятия, посвященные обратному отсчету "600 дней до 800-летия".

Нижний Новгород отметит 800-летие в 2021 году, кульминация праздничных мероприятий начнется 19 августа. Именно эта дата – точка своеобразного отсчета до главного праздника ближайших лет. 29 декабря до него останется 600 дней.

"По распоряжению главы региона Глеба Никитина сейчас идет большая работа по подготовке территории Кремля к 800-летию, в которой участвуют профессиональные архитекторы, дизайнеры, общественные деятели. Все должны приложить максимум усилий, чтобы превратить Кремль в доступное культурно-историческое пространство, которое будет интересно жителям и гостям города разного возраста, и первый этап архитектурно-художественной подсветке стен и башен Кремля стал одним из первых преобразований на пути к этой цели", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин.

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