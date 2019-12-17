"Рождественские встречи" прошли в Нижнем Новгороде для детей из школ-интернатов Общество

"Рождественские встречи" прошли в актовом зале Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) для детей из школ-интернатов, сообщается на официальном сайте Нижегородской митрополии.

В сообщении говорится, что в рамках мероприятия дети, попавшие в трудные жизненные обстоятельства, а также воспитанники школ-интернатов и детских центров смогли увидеть выступление студенческого театра ПИМУ. Некоторые воспитанники также участвовали в постановке рождественского спектакля.

После спектакля и концертной программы все гости праздника приняли участие в благотворительной ярмарке. На ней можно было приобрести подарки и рождественские сувениры, которые ребята изготовили собственными руками. Все вырученные на ярмарке средства пошли на нужды детских центров.

От лица руководства ПИМУ участников мероприятия приветствовала доцент кафедры госпитальной хирургии, специалист отдела по воспитательной работе Светлана Немирова. В организации мероприятия участвовали куратор по молодежной работе Дмитрий Даутов и духовно-просветительский сектор ПИМУ.

В праздничном вечере приняли участие преподаватель Нижегородской духовной семинарии иерей Анастасий Сухомлин. В своем приветственном слове он подчеркнул значимость рождественских благотворительных мероприятий, участие в которых помогает людям совершать христианские дела милосердия, а также нести детским сердцам любовь и радостную весть о рождении Богомладенца Христа.