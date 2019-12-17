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Общество

Ребёнок с ожогами 60% тела доставлен на лечение из Дагестана в Нижний Новгород

29 декабря 2019 16:35  [1] Общество

Девочка с сильнейшими ожогами доставлена из Дагестана в Нижний Новгород на лечение.

На станице министерства здравоохранения Дагестана в Instagram отмечается, что девочка 8 лет получила термические ожоги в результате несчастного случая. У ребенка ожоги 60% поверхности тела, 40% из которых глубокие.

Стоит отметить, что девочка долгое время находилась в реанимации ожогового отделения РКБ, при этом получая все необходимое лечение. Однако, учитывая тяжелое состояние ребенка, консилиум врачей решил направить ее в федеральный ожоговой центр в Нижнем Новгороде.

Для эвакуации ребенка привлекли спецборт МЧС.

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