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Культура и отдых

Новогодняя подсветка на Нижегородском кремле

30 декабря 2019 09:20  [89] Культура и отдых

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал старт новогодней подсветке Нижегородского кремля 29 декабря 2019 года в 20 часов 21 минуту. Это первый этап масштабного проекта по созданию подсветки нового типа. Реализован участок от Георгиевской до Никольской башни Кремля.

"В новогодние праздники, которые так любят дети, мы акцентировались на ярких и сочных цветах. Сегодня мы провели акцию "600 до 800". Ровно 600 дней осталось до 800-летия Нижнего Новгорода. И главный герой этого мэппинга - символ города – олененок, который рассказывает историю Нижнего Новгорода", - отметил глава региона.

Новогодняя подсветка на Нижегородском кремле
Новогодняя подсветка на Нижегородском кремле
Новогодняя подсветка на Нижегородском кремле
Новогодняя подсветка на Нижегородском кремле
Новогодняя подсветка на Нижегородском кремле
Новогодняя подсветка на Нижегородском кремле
Новогодняя подсветка на Нижегородском кремле
Новогодняя подсветка на Нижегородском кремле
Новогодняя подсветка на Нижегородском кремле
Новогодняя подсветка на Нижегородском кремле
Новогодняя подсветка на Нижегородском кремле
Новогодняя подсветка на Нижегородском кремле
Новогодняя подсветка на Нижегородском кремле
Новогодняя подсветка на Нижегородском кремле
Новогодняя подсветка на Нижегородском кремле
Новогодняя подсветка на Нижегородском кремле
Новогодняя подсветка на Нижегородском кремле
Новогодняя подсветка на Нижегородском кремле
Новогодняя подсветка на Нижегородском кремле
Новогодняя подсветка на Нижегородском кремле
Новогодняя подсветка на Нижегородском кремле

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