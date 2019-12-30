Глеб Никитин дал старт новогодней подсветке Нижегородского кремля Культура и отдых

Фото: Глеб Жижикин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал старт новогодней подсветке Нижегородского кремля 29 декабря 2019 года в 20 часов 21 минуту. Это первый этап масштабного проекта (от Георгиевской до Никольской башни Кремля) по созданию подсветки нового типа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Появилась возможность менять цвет освещения стен и башен. Для новогодних праздников, отметил губернатор, выбраны яркие оттенки.

"В новогодние праздники, которые так любят дети, мы акцентировались на ярких и сочных цветах. Сегодня мы провели акцию "600 до 800". Ровно 600 дней осталось до 800-летия Нижнего Новгорода. И главный герой этого мэппинга - символ города – олененок, который рассказывает историю Нижнего Новгорода", - отметил глава региона.

Продолжительность аудиовизуального представления - более 6 минут. Оно будет запускаться каждые полчаса до 8 января в интервале с 16 до 23 часов (16.00, 16.30 и так далее).

"Мэппинг будет меняться к каждому значимому празднику. Ближайший ориентир - 75-летие Великой Победы. В этот же день полностью запустится подсветка всего Кремля. Она позволяет нам выбрать самые разные цвета. Например, ко Дню Победы это будет красный цвет и цвета георгиевской ленты. Уверен, что такое решение позволит нам повысить туристическую привлекательность региона", - подчеркнул Глеб Никитин.