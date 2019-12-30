Движение транспорта будет ограничено по пр.Гагарина из-за хоккейных матчей в январе

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Движение транспорта будет ограничено по пр.Гагарина (на участке от дома №27 до дома №29Д) из-за хоккейных матчей в январе. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.
Матчи пройдут 3 января (с 07:00 до 20:00), 7 января (с 07:00 до 20:00), 8 января (с 07:00 до 18:00) и 9 января (с 07:00 до 20:00) 2020 года.
Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
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