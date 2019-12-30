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Спорт

Движение транспорта будет ограничено по пр.Гагарина из-за хоккейных матчей в январе

30 декабря 2019 09:42  [312] Спорт

Фото: с сайта ХК "Торпедо"

Движение транспорта будет ограничено по пр.Гагарина (на участке от дома №27 до дома №29Д) из-за хоккейных матчей в январе. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

Матчи пройдут 3 января (с 07:00 до 20:00), 7 января (с 07:00 до 20:00), 8 января (с 07:00 до 18:00) и 9 января (с 07:00 до 20:00) 2020 года.

Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

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