Движение транспорта будет ограничено по пр.Гагарина из-за хоккейных матчей в январе Спорт

Фото: с сайта ХК "Торпедо"

Движение транспорта будет ограничено по пр.Гагарина (на участке от дома №27 до дома №29Д) из-за хоккейных матчей в январе. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

Матчи пройдут 3 января (с 07:00 до 20:00), 7 января (с 07:00 до 20:00), 8 января (с 07:00 до 18:00) и 9 января (с 07:00 до 20:00) 2020 года.

Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.