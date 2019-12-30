Недвижимость в современных жилых комплексах Тюмени

Компания «Улей Девелопмент» является застройщиком на тюменском рынке недвижимости. Она возводит современные жилые комплексы, которые оснащены всем необходимым для комфортного и безопасного проживания. На ее сайте можно узнать об этом подробнее (читать дальше). Проектирование выполняют квалифицированные инженеры-проектировщики, архитекторы. Они создают отличные проекты домов и дворовых территорий. Основными целями компании является строительство долговечных и надежных в эксплуатации зданий. А также упрощение для клиента процедуры приобретения жилой недвижимости, создании комфортных условий для проживания.

Жилой комплекс «Дебют»

В настоящее время компания строит жилой комплекс «Дебют», он будет сдан в эксплуатацию в четвертом квартале 2021 года. Уже сегодня в нем можно приобрести 1-но, 2-х, 3-х комнатные квартиры разной площади. Комплекс насчитывает девятнадцать этажей, восемнадцать из которых являются жилыми. Первый этаж отведен под нежилые помещения, где будут располагаться магазины, сервисы и пр. Сооружение возводится в стиле минимализма. В нем будут предусмотрены зоны для отдыха, игр и спорта.

Дворовое пространство планируется озеленить деревьями и кустарниками, создать травяной газон. К каждой квартире будет предусмотрено постоянное и гостевое парковочное место. Квартиры будут иметь прямоугольные или квадратичные формы. Они имеют достаточно большую площадь. Однокомнатные более 30-ти кв. м., двухкомнатные – более 50-ти кв.м., трехкомнатные – более 70-ти кв. м. Это позволяет осуществлять любое зонирование и располагать мебель по собственному желанию, при этом в помещениях будет достаточно солнечного света и останется много свободной площади.

Поблизости от комплекса расположены коттеджные застройки. Несмотря на то, что вокруг строения пригородные пейзажи, здесь достаточно хорошо развита инфраструктура. Она включает медицинские и средние образовательные учреждения, парковые зоны, торговые центры и магазины.

Подробную информацию о стоимости квартир, условиях покупки недвижимости можно узнать у менеджера по телефону.

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