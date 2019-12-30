Интересные статьи о разных видах сельскохозяйственной деятельности

Сайт Ферма.expert является порталом, который содержит интересную информацию о разных видах сельскохозяйственной деятельности. Основные разделы включают статьи и материалы о животноводстве, птицеводстве, растениеводстве, а также пчеловодстве, разведении рыбы и выращивании грибов. Что конкретно можно узнать на сайте. Например, о правильном забое нутрии или опасных для репы болезнях и вредителях.

Основные разделы

Растения.

Животные.

Птицы.

Рыба.

Грибы.

Пчелы.

Сообщество.

В разделе про растениеводство есть несколько подразделов. Они посвящены овощеводству, выращиванию деревьев и плодово-ягодных культур, зерновых и бобовых культур. А также трав и специй, технических культур. Раздел о животноводстве включает интересные подразделы о содержании и выращивании крупного и мелкого рогатого скота, о кролиководстве и свиноводстве, овцеводстве и содержании лошадей. И еще много другой полезной информации.

В разделе о птицеводстве можно узнать о разведении кур, гусей, уток и индеек. А также более редких пород птиц. Например, цесарок и перепелов, страусов. В разделе о рыболовстве много интересного о содержании и уходе за разными видами рыб, их болезнях и лечении, оборудовании для рыбоводных водоемов. А также о выращивании раков, крабов и креветок.

В разделе о грибах можно узнать о тонкостях выращивания вешенок, шампиньонов, шиитаке, опят, белых грибов, трюфелей. В разделе о пчеловодстве содержится полезная информация о видах пчел, их разведении, болезнях и лечении. А также о продукции пчеловодства (меде, воске, прополисе, подморе, забрусе, перге и пр.)

Сообщество портала включает ряд тематических групп, рубрику «Вопросы и Ответы» на разные темы, а также сообщество «Люди». В нем пользователи могут размещать собственные публикации, а другие комментировать их.

Каждая публикация на сайте снабжена фотографиями. Они написаны людьми, разбирающимися в теме, на которую они пишут. Публикации снабжены детальными описаниями, схематическими рисунками и прочей информацией и данными, позволяющими разобраться в теме.

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