Компания SKLO является производителем стеклянных конструкций. Она также занимается монтажом остекления разных видов. В числе ее продукции стеклянные перегородки в квартире, остекление для лоджий и балконов и многое другое. Для создания конструкций компания использует как алюминиевые, так и пластиковые профили. Для изготовления применяется высокотехнологичное оборудование и инновационные технологии.
Компания выполняет остекление фасадов различных зданий, входных пространств торговых центров, а также ресторанов и кафе, офисов и квартир. Она имеет большой многолетний опыт в создании конструкций для остекления.
Преимущества
При создании конструкций для остекления компания учитывает пожелания и требования заказчика.
Основные виды продукции
Компания создает перегородки раздвижного и стационарного типа, а также складные, для офисных помещений, межкомнатные и в стиле LOFT. Остекление может быть выполнено без профиля, в алюминиевом или пластиковом профиле. Среди решений есть варианты для объектов различного назначения. Например, коттеджей и загородных домов, коммерческих зданий и общественных сооружений. Подробности можно узнать у менеджера по телефону.
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