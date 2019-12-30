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Стеклянные перегородки в квартире

30 декабря 2019 10:14  [34]

Компания SKLO является производителем стеклянных конструкций. Она также занимается монтажом остекления разных видов. В числе ее продукции стеклянные перегородки в квартире, остекление для лоджий и балконов и многое другое. Для создания конструкций компания использует как алюминиевые, так и пластиковые профили. Для изготовления применяется высокотехнологичное оборудование и инновационные технологии.

Компания выполняет остекление фасадов различных зданий, входных пространств торговых центров, а также ресторанов и кафе, офисов и квартир. Она имеет большой многолетний опыт в создании конструкций для остекления.

Преимущества

  • Наличие собственного производственного оборудования.
  • Инновационные технологии изготовления.
  • Высококачественные и надежные в эксплуатации материалы и фурнитура.
  • Большое портфолио выполненных работ.
  • Широкий ассортимент решений для остекления.
  • Заказ материалов и фурнитуры у проверенных поставщиков.
  • Большой опыт выполнения заказов различной сложности.
  • Безопасное проведение работ на высоте с использованием спецтехники.
  • Гарантии на выполненные работы.
  • Выгодные расценки.
  • Гарантийное и послегарантийное обслуживание.
  • Комплексное выполнение заказа, при необходимости.

При создании конструкций для остекления компания учитывает пожелания и требования заказчика.

Основные виды продукции

  • Разные виды перегородок из алюминия, стекла, пластика.
  • Оконные и дверные конструкции.
  • Раздвижные системы.
  • Фасадное остекление.
  • Остекление для зимних садов.
  • Ограждения и перила.
  • Стеклянные козырьки.
  • Остекление для террас и веранд.
  • Остекление для балконов и лоджий.

Компания создает перегородки раздвижного и стационарного типа, а также складные, для офисных помещений, межкомнатные и в стиле LOFT. Остекление может быть выполнено без профиля, в алюминиевом или пластиковом профиле. Среди решений есть варианты для объектов различного назначения. Например, коттеджей и загородных домов, коммерческих зданий и общественных сооружений. Подробности можно узнать у менеджера по телефону.

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