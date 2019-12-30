Стеклянные перегородки в квартире

Компания SKLO является производителем стеклянных конструкций. Она также занимается монтажом остекления разных видов. В числе ее продукции стеклянные перегородки в квартире, остекление для лоджий и балконов и многое другое. Для создания конструкций компания использует как алюминиевые, так и пластиковые профили. Для изготовления применяется высокотехнологичное оборудование и инновационные технологии.

Компания выполняет остекление фасадов различных зданий, входных пространств торговых центров, а также ресторанов и кафе, офисов и квартир. Она имеет большой многолетний опыт в создании конструкций для остекления.

Преимущества

Наличие собственного производственного оборудования.

Инновационные технологии изготовления.

Высококачественные и надежные в эксплуатации материалы и фурнитура.

Большое портфолио выполненных работ.

Широкий ассортимент решений для остекления.

Заказ материалов и фурнитуры у проверенных поставщиков.

Большой опыт выполнения заказов различной сложности.

Безопасное проведение работ на высоте с использованием спецтехники.

Гарантии на выполненные работы.

Выгодные расценки.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Комплексное выполнение заказа, при необходимости.

При создании конструкций для остекления компания учитывает пожелания и требования заказчика.

Основные виды продукции

Разные виды перегородок из алюминия, стекла, пластика.

Оконные и дверные конструкции.

Раздвижные системы.

Фасадное остекление.

Остекление для зимних садов.

Ограждения и перила.

Стеклянные козырьки.

Остекление для террас и веранд.

Остекление для балконов и лоджий.

Компания создает перегородки раздвижного и стационарного типа, а также складные, для офисных помещений, межкомнатные и в стиле LOFT. Остекление может быть выполнено без профиля, в алюминиевом или пластиковом профиле. Среди решений есть варианты для объектов различного назначения. Например, коттеджей и загородных домов, коммерческих зданий и общественных сооружений. Подробности можно узнать у менеджера по телефону.

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