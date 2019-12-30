Поиск персонала для дома на 7Hands

Сервис Hands7 создан для того чтобы найти персонал для дома. На нем размещают свои предложения и анкеты представители таких профессий, как детские репетиторы и няни, домработницы и мастера по клинингу и уборке помещений. Объявления сервиса в Москве можно посмотреть по этой ссылке https://7hands.com/moskva/. На сервисе создана система, которая позволяет увеличить уровень безопасности при найме на временную работу персонала на дом.

Основные предложения

Уход за детьми.

Уход за пожилыми людьми.

Уход за домом.

Занятия с репетитором.

Автоняня.

На сайте можно найти предложения по уходу за детьми от нянь, которые имеют и не имеют опыта работы, обладают медицинским, музыкальным или педагогическим образованием. Сервис предлагает целый раздел предложений от соискателей на вакансию репетитора по иностранному языку, вокалу и пению, музыке, математике, истории и пр. На сайте можно нанять домашнего работника мужского или женского пола с постоянным проживанием, вахтовым методом, с опытом и без опыта и пр. Для ухода за пожилыми людьми можно нанять сиделку любого пола с опытом или без него.

Высокий уровень безопасности найма

Регистрация аккаунта проверяется на соответствие заявленным данным. Надежность профиля подтверждается верификацией по телефону, электронной почте и документам, подтверждающим личность.

Система рейтинга, которая основывается на реальных отзывах по итогам сотрудничества. Их можно оставлять на анкеты как соискателей вакансии, так и работодателей.

Видеорезюме соискателей и работодателей позволяет визуально увидеть человека, с которым предстоит сотрудничать.

Конфиденциальность информации пользователей (личные данные защищены, контактные данные видят только зарегистрированные пользователи сервиса).

Соискатели вакансий проходят проверки на надежность и соответствие.

Соискатели проходят профессиональное и психологическое тестирование.

Сервис является выгодной площадкой как для соискателей вакансий, так и для работодателей. Он имеет множество преимуществ, функциональных возможностей и высокий уровень безопасности.

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