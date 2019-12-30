Поиск персонала для дома на 7Hands

Сервис Hands7 создан для того чтобы найти персонал для дома. На нем размещают свои предложения и анкеты представители таких профессий, как детские репетиторы и няни, домработницы и мастера по клинингу и уборке помещений. Объявления сервиса в Москве можно посмотреть по этой ссылке https://7hands.com/moskva/. На сервисе создана система, которая позволяет увеличить уровень безопасности при найме на временную работу персонала на дом.
Основные предложения
На сайте можно найти предложения по уходу за детьми от нянь, которые имеют и не имеют опыта работы, обладают медицинским, музыкальным или педагогическим образованием. Сервис предлагает целый раздел предложений от соискателей на вакансию репетитора по иностранному языку, вокалу и пению, музыке, математике, истории и пр. На сайте можно нанять домашнего работника мужского или женского пола с постоянным проживанием, вахтовым методом, с опытом и без опыта и пр. Для ухода за пожилыми людьми можно нанять сиделку любого пола с опытом или без него.
Высокий уровень безопасности найма
Сервис является выгодной площадкой как для соискателей вакансий, так и для работодателей. Он имеет множество преимуществ, функциональных возможностей и высокий уровень безопасности.
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