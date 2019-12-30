Сайты для заработка денег в Интернете

Портал Planeta Zarabotka размещает обзоры на сайты для заработка денег в Интернете. Действительно, в последние годы предложений удаленной работы стало намного больше. Если раньше они были иногда «липовыми», то сейчас в массе своей исходят от реальных работодателей. Во всяком случае, реальных предложений о работе в Интернете стало больше, а объявлений мошенников – меньше. Разновидностей и возможностей для заработка денег также стало значительно больше.

Основные виды заработка

Биржи удаленной работы Freelance.

Заработок в социальных сетях.

Заработок на форумах.

Заработок на написании статей.

Заработок на сайтах.

Заработок на кликах.

Реферальные системы и сайты.

Пассивные способы заработка.

Конечно, это далеко не все возможности для того, чтобы заработать деньги в Интернете. Однако обо всех довольно трудно рассказать, тем более узнать. Одним из основных видов заработка является выполнение различных заданий. Их можно найти на биржах фрилансеров. Одной из самых простых профессий в Интернете является специальность копирайтера. Хотя и здесь много трудностей и конкуренции. Однако кроме написания статей можно выполнять и другие задания, ведь востребованы услуги веб-мастеров, верстальщиков сайтов, программистов, графических дизайнеров, контент-менеджеров и пр.

Многие социальные сети и форумы также являются площадками для заработка. За комментарии, лайки, репосты и прочие действия в них заказчики платят деньги. Хотя этот вид работы редко приносит большой доход, он все равно востребован у многих людей, которые не могут найти реальную работу в своем городе.

Создание собственного сайта сулит гораздо больший доход. При правильном подходе и продвижении собственного блога, портала, новостного сайта и других подобных интернет ресурсов их владелец может зарабатывать вполне приличные деньги. Для этого есть несколько инструментов. Это размещение контекстной и баннерной рекламы, платных ссылок и статей.

На портале найдется куда больше информации на тему заработка в Интернете. Она интересна для многих людей, ищущих работу и доход.

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