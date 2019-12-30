Остекление балконов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Компания «Ленинградские окна и потолки» предлагает широкий ассортимент продукции. Это остекление балконов и лоджий, пластиковые окна, натяжные потолки, дверные конструкции. Она производит продукцию на собственном оборудовании. Для этого используются инновационные технологии. Высокая производительность позволяет выпускать большой объем продукции каждый день. Установку оконных, дверных и прочих конструкций выполняют опытные монтажники.

Каталог

Пластиковые окна Рехау и Брусбокс.

Остекление балконов и лоджий.

Остекление ПВХ с утеплением.

Теплое раздвижное остекление.

Холодное остекление Provedal.

Фасадное остекление.

Натяжные потолки (матовые, глянцевые, сатиновые).

Разные виды дверей (межкомнатные, входные, раздвижные, пластиковые).

Компания оказывает комплексные услуги по производству и монтажу оконных конструкций. У нее можно заказать окна ПВХ производителей Rehau и Брусбокс. Она осуществляет замеры под оконный проем, проектирование конструкций с последующим изготовлением на высокотехнологичном оборудовании. Установку выполняют квалифицированные мастера, это профессиональные монтажники, знающие нюансы монтирования оконных и дверных конструкций, а также остекления разных видов.

Компания предлагает разные виды остекления балконов и лоджий. Например, холодное и теплое, с установкой раздвижных створок или без них. Также возможен заказ фасадного остекления для различных зданий. Компания изготавливает разные виды дверных конструкций. Она производит межкомнатные и входные двери, раздвижные двери и двери из ПВХ.

У нее также можно заказать монтаж натяжных потолков в матовых, глянцевых и сатиновых вариантах разных цветов и фактур. На сайте компании можно найти много полезной информации. А также фотографии и видео выполненных работ и продукции. Конструкции имеют необходимые сертификаты, соответствуют высоким стандартам качества. Заказ можно сделать непосредственно на сайте. Консультации и подробную информацию можно получить у менеджера по телефону или через форму обратной связи на сайте.

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