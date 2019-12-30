Бронированные входные двери

Для обеспечения надежной защиты от взломов и несанкционированного проникновения в дом рекомендуется выбирать качественные бронированные двери от официального производителя. Оригинальные бронедвери купить в Киеве можно по доступной стоимости, при этом следует обращать внимание на эксплуатационные характеристики, размеры, отделку и марку изготовителя.

Как выбрать качественные бронированные двери?

Современные бронедвери изготавливаются из стальных листов, а при выборе модели рекомендуется обращать внимание на такие характеристики и критерии, а именно:

толщина стальных листов;

наличие элементов защиты (накладки, пластины, антисрезы и др.);

герметичность конструкции;

прочность и надежность дверного полотна;

класс взломостойкости;

показатель огнеупорности;

уровень тепло- и звукоизоляции.

Качественная дверь должна защищать не только от злоумышленников, но и от холода, сквозняков и шума с улицы. Хорошая бронированная дверь не может стоить дешево, поэтому при покупке необходимо запрашивать у продавца сертификаты качества и официальную гарантию от производителя.

Металлоконструкция отличается повышенной прочностью и устойчивостью к взломам, внешним воздействиям и механическим повреждениям, обеспечивая необходимый уровень защиты. Благодаря большому разнообразию отделочных материалов двери входные смотрятся стильно, презентабельно и уникально.

В качестве отделки могут быть использованы такие материалы, как кожа, кожвинил, декоративные панели МДФ, натуральное дерево, антивандальная пленка, кованые элементы и т.д.

Конструкция входных дверей

Конструкция входных дверей состоит из нескольких основных элементов: рама, каркас, дверное полотно, петли, замки и ручки, уплотнители, наличники, декоративная отделка. Для производства рамы производители используют профильную трубу, уголок или гнутые стальные листы.

В бронированных дверях для повышения уровня защиты и безопасности устанавливают противосъемные штыри. В зависимости от особенностей конструкции двери могут быть нескольких типов: правосторонние и левосторонние, открывающиеся наружу или внутрь помещения.

Качественная входная дверь должна удовлетворять определенным требованиям. Она должна быть прочной, надежной и герметичной, а также легко открываться/закрываться независимо от веса конструкции. Для бронедвери лучше использовать холоднокатаные стальные листы, которые отличаются повышенной прочностью и устойчивостью к повреждениям.

Ребра жесткости должны быть равномерно распределены по всему дверному полотну. Резиновые уплотнители отличаются улучшенными качественными и эксплуатационными характеристиками по сравнению с другими материалами. Наличие дополнительных защитных элементов повышает взломостойкость входной двери, хоть и отражается на стоимости изделия. Выбирая дверь, необходимо учитывать место установки (дом, квартира, офис) и размеры дверного проема.

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