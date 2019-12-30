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Происшествия

Жителя Бутурлинского района приговорили к трем годам колонии за кражу велосипеда

30 декабря 2019 10:32  [43] Происшествия

Жителя Бутурлинского района приговорили к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима за кражу велосипеда в Большемурашкинском районе. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 30 декабря 2019 года.

Суд установил, что 6 августа 29-летний житель р.п. Бутурлино в состоянии алкогольного опьянения проходил мимо одного из домов по ул.Рождественской в селе Рождествено Большемурашкинского района. Обойдя дом с фасада, около хозяйственной постройки он увидел велосипед марки "Stels" стоимостью восемь тысяч рублей и забрал его.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Следует отметить, что молодой человек ранее судим за корыстное преступление.

Суд признал злоумышленника виновным и по совокупности преступлений назначил ему наказание с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на шесть месяцев.

Велосипед был возвращен потерпевшему.          

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