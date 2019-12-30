Как изучать английский самостоятельно?

Большинство людей уверены в том, что овладеть иностранной речью возможно лишь под чутким руководством репетитора или преподавателя.

Однако в наш век информации каждый человек в состоянии изучать английский, не выходя из дома и прилагая собственные усилия. Нужно лишь воспользоваться нашими рекомендациями.

Определитесь с мотивацией

Вы должны понимать, для чего вам необходим иностранный язык.

Без четкого осознания цели, ради которой вами затевается самостоятельный обучающий процесс, вам не удастся когда-либо начать свободно изъясняться на английском.

Занимайтесь ежедневно.

Уделяйте учебе, по крайней мере, полчаса в день.

Если совсем не хватает времени, выделите на осуществление легких упражнений или изучение новых слов хотя бы 5-10 минут. Пропускать уроки нежелательно.

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Чем чаще и длительнее будут ваши перерывы в процессе овладения иностранной речью, тем быстрее вы растеряете полученные знания.

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Придерживайтесь детского мышления

Это означает следующее: слушайте, запоминайте и подражайте, не вдумываясь в конструкции и правила.

А еще используйте для своего обучения простые материалы: детские книги, передачи, песенки, мультфильмы.

Максимально погрузитесь в языковую среду

Для этого вовсе не обязательно ехать заграницу — достаточно окружить себя английским языком.

Например, слушайте англоязычную радиостанцию, треки любимых зарубежных исполнителей; смотрите британские сериалы и мировые новости на языке-оригинале — все это в регулярном режиме.

Смотрите увлекательные видео и аудио-уроки английского бесплатно: http://www.bistroenglish.com/

Используйте для освоения иностранного языка обучающие фильмы.

Можно с субтитрами на английском и русском, а также голливудские картины без перевода, где актеры имеют хорошую дикцию и демонстрируют живые эмоции.

Посещайте как можно чаще видеохостинг YouTube

Там вы можете просматривать англоязычные ролики на любые темы, которые вас интересуют.

А еще на этом популярном ресурсе есть немало каналов, специально созданных в помощь людям, изучающим иностранный язык самостоятельно.

Осуществите регистрацию на форуме, где общаются носители языка.

Выберете тему, в которой хорошо ориентируетесь. Старайтесь отвечать своим собеседникам и комментаторам быстро, игнорируя соблазн воспользоваться онлайн-словарем.

Пробуйте разные аудио-курсы и аудио-уроки для получения новых знаний

Данный способ самостоятельного изучения иностранного на сегодняшний день один из самых популярных и результативных.

Он позволяет овладеть языком без зубрежки, по крайней мере, на начальном уровне, и приобрести хотя бы маломальские разговорные навыки.

Скачивайте различные обучающие приложения-тренажеры на смартфон.

Регулярные занятия с их использованием способствуют довольно быстрому усвоению азов грамматики.

Овладеть иностранным языком без посторонней помощи просто, главное — иметь желание.

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