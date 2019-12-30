Как изучать английский самостоятельно?

Большинство людей уверены в том, что овладеть иностранной речью возможно лишь под чутким руководством репетитора или преподавателя.
Однако в наш век информации каждый человек в состоянии изучать английский, не выходя из дома и прилагая собственные усилия. Нужно лишь воспользоваться нашими рекомендациями.
Вы должны понимать, для чего вам необходим иностранный язык.
Без четкого осознания цели, ради которой вами затевается самостоятельный обучающий процесс, вам не удастся когда-либо начать свободно изъясняться на английском.
Уделяйте учебе, по крайней мере, полчаса в день.
Если совсем не хватает времени, выделите на осуществление легких упражнений или изучение новых слов хотя бы 5-10 минут. Пропускать уроки нежелательно.
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Чем чаще и длительнее будут ваши перерывы в процессе овладения иностранной речью, тем быстрее вы растеряете полученные знания.
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Это означает следующее: слушайте, запоминайте и подражайте, не вдумываясь в конструкции и правила.
А еще используйте для своего обучения простые материалы: детские книги, передачи, песенки, мультфильмы.
Для этого вовсе не обязательно ехать заграницу — достаточно окружить себя английским языком.
Например, слушайте англоязычную радиостанцию, треки любимых зарубежных исполнителей; смотрите британские сериалы и мировые новости на языке-оригинале — все это в регулярном режиме.
Смотрите увлекательные видео и аудио-уроки английского бесплатно: http://www.bistroenglish.com/
Можно с субтитрами на английском и русском, а также голливудские картины без перевода, где актеры имеют хорошую дикцию и демонстрируют живые эмоции.
Там вы можете просматривать англоязычные ролики на любые темы, которые вас интересуют.
А еще на этом популярном ресурсе есть немало каналов, специально созданных в помощь людям, изучающим иностранный язык самостоятельно.
Выберете тему, в которой хорошо ориентируетесь. Старайтесь отвечать своим собеседникам и комментаторам быстро, игнорируя соблазн воспользоваться онлайн-словарем.
Данный способ самостоятельного изучения иностранного на сегодняшний день один из самых популярных и результативных.
Он позволяет овладеть языком без зубрежки, по крайней мере, на начальном уровне, и приобрести хотя бы маломальские разговорные навыки.
Регулярные занятия с их использованием способствуют довольно быстрому усвоению азов грамматики.
Овладеть иностранным языком без посторонней помощи просто, главное — иметь желание.
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