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Происшествия

Нижегородец на снегоболотоходе провалился под лед на Оке (ВИДЕО)

30 декабря 2019 10:42  [34] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Нижегородец на снегоболотоходе провалился под лед на Оке в Автозаводском районе вечером 29 декабря 2019 года. Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, жажда экстрима едва не закончилась трагедией.

На место происшествия были направлены все экстренные службы. Когда специалисты прибыли к месту вызова, выяснилось, что 22-летний молодой человек, в поисках острых ощущени, выехал на лед на снегоболотоходе. В какой-то момент его занесло, он попал в полынью и провалился под лед.

Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части совместно со специалистами 72-пожарно-спасательной частью помогли пострадавшему выбраться из полыньи. С помощью надувной резиновой лодки и спасательной веревки молодого человека доставили на берег. Пострадавший был госпитализирован в больницу №40.

Всего в спасательной операции был задействован 21 человек и 5 единиц техники.

Спасатели убедительно призывают граждан не рисковать своей жизнью и не выходить на лед, а тем более не выезжать на технике на водоемы. В темное время суток пребывание на льду запрещено.

 

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