Глеб Никитин призвал нижегородцев стать лесными инспекторами Общество

Нижегородцы могут принять участие в мероприятиях по соблюдению требований лесного законодательства. Для этого необходимо вступить в ряды общественных лесных инспекторов. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам губернатора, отряды добровольных дружин вместе со специалистами территориальных инспекций будут принимать активное участие в мероприятиях по сохранению лесного фонда, предотвращению незаконного оборота древесины, борьбе с нарушителями лесного порядка.

"Охрана леса – это наша общая задача. Вступив в ряды помощников, жители области окажут значительную помощь государственным инспекторам. К тому же привлечение большего числа нижегородцев к участию в природоохранных мероприятиях позволит повысить нашу экологическую культуру", - отметил Глеб Никитин.

В департаменте лесного хозяйства Нижегородской области пояснили, что стать лесным инспектором могут все желающие граждане Нижегородской области, достигшие 18 – летнего возраста. Для этого необходимо обратиться в региональный департамент леса и заполнить все необходимые документы.

Напомним, в 2019 году нижегородским лесохозяйственным учреждениям вручили более 200 единиц новой техники и оборудования в рамках нацпроекта "Экология".

Ранее сообщалось, что в 2019 году Нижегородская область включилась в национальный проект "Экология" в соответствии с указом президента.