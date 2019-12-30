Один умывальник и электрополотенце: филиал Лукояновского губернского колледжа нарушил правила СанПиНа Происшествия

Нарушения противопожарного и санитарного законодательства выявлены в Гагинском филиале Лукояновского губернского колледжа. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 30 декабря 2019 года.

В части нарушений противопожарного законодательства проверка показала, что в учебном корпусе некоторые дымовые пожарные извещатели оказались неисправны (находились в режиме сработки), а в ряде помещений и вовсе отсутствовали. В здании кузнечно-сварочной лаборатории не было огнетушителей.

Кроме того, в колледже были нарушены условия хранения суточных проб (необходимы для контроля соблюдения технологии приготовления блюд). Они содержались при температуре +10°, при норме хранения +2°…+6°, что противоречит нормам СанПиНа.

В обеденном зале филиала колледжа установлен только один умывальник и одно электрополотенце на 45 посадочных мест, что также является нарушением.

Еще одним нарушением СанПиНа являлось отсутствие систематического проветривания учебных кабинетов, поскольку сами фрамуги были заклеены.

Директору филиала Лукояновского губернского колледжа внесено представление об устранении нарушений. Его привлекли к административной ответственности.