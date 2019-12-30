Последние новости рубрики Происшествия
30 декабря 2019 10:58  [69] Один умывальник и электрополотенце: филиал Лукояновского губернского колледжа нарушил правила СанПиНа
30 декабря 2019 10:42  [118] Нижегородец на снегоболотоходе провалился под лед на Оке (ВИДЕО)
30 декабря 2019 10:32  [77] Жителя Бутурлинского района приговорили к трем годам колонии за кражу велосипеда
28 декабря 2019 16:19  [331] Волонтеры ищут пропавшую в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 15-летнюю Нину Федотову
28 декабря 2019 13:51  [569] Один человек погиб в результате пожара в жилом доме в Борском районе Нижегородской области
27 декабря 2019 10:56  [526] Пассажир КамАЗа пострадал в результате падения на лобовое стекло льда с кузова другого грузовика в Богородском районе
26 декабря 2019 12:00  [386] Нижегородка перевела иностранцу из соцсети миллион рублей на открытие бизнеса в России
26 декабря 2019 11:26  [453] Суд арестовал виновника ДТП на Бору, где погиб четырехлетний ребенок
26 декабря 2019 10:25  [857] Спасатели потушили пожар в здании нижегородской психиатрической больницы 26 декабря
25 декабря 2019 16:20  [264] Два человека погибли на пожаре в Богородском районе 25 декабря
Происшествия

Один умывальник и электрополотенце: филиал Лукояновского губернского колледжа нарушил правила СанПиНа

30 декабря 2019 10:58  [69] Происшествия

Нарушения противопожарного и санитарного законодательства выявлены в Гагинском филиале Лукояновского губернского колледжа. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 30 декабря 2019 года.

В части нарушений противопожарного законодательства проверка показала, что в учебном корпусе некоторые дымовые пожарные извещатели оказались неисправны (находились в режиме сработки), а в ряде помещений и вовсе отсутствовали. В здании кузнечно-сварочной лаборатории не было огнетушителей.

Кроме того, в колледже были нарушены условия хранения суточных проб (необходимы для контроля соблюдения технологии приготовления блюд). Они содержались при температуре +10°, при норме хранения +2°…+6°, что противоречит нормам СанПиНа.

В обеденном зале филиала колледжа установлен только один умывальник и одно электрополотенце на 45 посадочных мест, что также является нарушением.

Еще одним нарушением СанПиНа являлось отсутствие систематического проветривания учебных кабинетов, поскольку сами фрамуги были заклеены.

Директору филиала Лукояновского губернского колледжа внесено представление об устранении нарушений. Его привлекли к административной ответственности.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph