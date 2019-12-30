Виды и особенности модных женских кошельков

Кошельки ранее использовались исключительно как возможность удобно хранить деньги, но сегодня у этого аксессуара множество функций. По модели определяют вкус владельцы, ее хобби, профессию и одновременно умение следить за модой. При этом его главная задача - это хранение наличных, банковских карт и скидочных карточек.

Типы современных женских кошельков

Найти функциональный и модный женский аксессуар не так просто, как кажется. Чтобы это было легче сделать, нужно разобраться с тем, какие виды изделий бывают.

Портмоне тройного сложения считается универсальным и популярным. Он подойдет для тех женщин, которые предпочитают компактность и практичность, туда помещается все нужное. В качестве застежки тут выступает маленькая кнопка или хлястик.

Второй вариант - это изделия двойного сложения. Они тоже небольшие, но тут деньги сгибаются пополам. Внутри или снаружи всегда есть отделения или маленький карман для монет.

Фирменные женские кошельки в Украине в виде клатчей пользуются очень большим спросом, потому что соединяют в себе как удобство кошелька, так и стиль компактной сумочки. Бывают в самом разном оформлении и используются как отдельный аксессуар. Внутри пара отсеков для бумажных денег и кредитных карт. Застегиваться модель может на молнию или кнопку. Некоторые модели имеют большой размер, потому что внутри есть зеркальце.

Отдельно стоит отметить монетницы. Они выпускаются из мягкой ткани, кожи или даже пластика. Подходят для хранения монет, а иногда и для пары купюр. За последнее время такие изделия стали популярными.

Советы по выбору кошелька для женщины

Чтобы найти и купить женский кошелек, который также будет модным, практичным и оригинальным, разберемся с его главными характеристиками:

Материал производства. Сегодня пользуются спросом как натуральные материалы, так и текстиль или искусственные изделия. Женские кожаные кошельки более прочные и долговечные, но и современные аналоги тоже отличаются стойкостью к повреждениям. Модное оформление. В этом году в моде яркие оттенки и оригинальные рисунки. Выбирайте любые изображения, необычные цвета и стильные окрасы. Например, вариант из натуральной кожи в ярко-желтом цвете. Но поклонницы классики выберут и купят красный женский кошелек в традиционных тонах. Объем. Большинство моделей имеют два-три отделения внутри, поэтому можете быть уверены, что будет куда положить деньги и карточки. Если нужно больше места, дополнительные карманы и отделения, то выбирайте клатч.

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