Допрейсы "электричка+автобус" будут запущены от Нижнего Новгорода до Дивеева в праздники Общество

Допрейсы "электричка+автобус" будут запущены от Нижнего Новгорода до Дивеева в праздники. Об этом сообщили в АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания".

Согласно информации, 4 и 6 января пассажиров электрички до Арзамаса (отправление в 12:57 от Московского вокзала Нижнего Новгорода) на железнодорожном вокзале Арзамас-1 будет ожидать автобус, который к 17:56 привезет паломников в Дивеево. Далее предлагается размещение в монастыре и посещение Святых мест.

5 и 7 января после праздничной службы от автостанции Дивеево в 14:30 будет отправляться автобус до железнодорожного вокзала Арзамас-2, где пассажиры смогут пересесть на электричку с отправлением в 16:40 и прибытием на Московский вокзал в 19:42.

В кассах железнодорожных вокзалов Нижегородской области для пассажиров будет открыта продажа билетов до Дивеево и обратно по схеме "электричка+автобус" в рамках единого заказа. На проезд в электропоездах будут действовать все федеральные и региональные льготы.

Бронирование проживания осуществляется в паломническом центре по тел. +7 (83134) 4-40-49.