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Общество

Иностранных студентов стало больше в Нижегородской области на треть

30 декабря 2019 11:45  [56] Общество

Количество иностранных студентов в регионе увеличилось на 35%. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Важно расширять экспорт услуг Нижегородской области в сфере образования. Мы делаем на этом акцент на встречах с зарубежными делегациями. Наши ведущие вузы участвуют в реализации федерального проекта "Экспорт образования". И в этом году количество иностранных студентов увеличилось на 35% по сравнению с 2018 годом", - отметил Глеб Никитин.

В департаменте внешних связей правительства Нижегородской области сообщили, что в 2019-2020 учебном году почти 4,7 тысячи иностранных студентов обучаются в нижегородских вузах.

По информации ведомства, из стран дальнего зарубежья в регион прибыли более 3,2 тысячи иностранных студентов (в 2018/2019 году их было 2345 человек). Большинство из них приехало из Египта (584), Индии (451), Китая (428) и Ирака (297).

Также возросло количество обучающихся из стран ближнего зарубежья. В 2019/2020 учебном году их насчитывается – 1463 (2018/2019 учебный год – 1102 студента). Здесь первое место занимает Туркменистан (613), второе – Узбекистан (294), третье – Таджикистан (113).

В ведомстве пояснили, что больше всего иностранных студентов обучается в Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского – 1789 человек.

На втором месте по этому показателю – Приволжский исследовательский медицинский университет. Здесь обучается 1169 иностранцев. На третьем – Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина (393).

Также есть студенты из-за рубежа в Нижегородском политехническом университете им. Р.Е. Алексеева (282 человека), Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии (216) и Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки (190). В последнем случае превалируют китайские студенты – они составляют около трети от общего числа обучающихся студентов вуза.

Напомним, что сейчас нижегородские вузы сотрудничают с 250 зарубежными университетами из 57 государств.

Ранее сообщалось, что губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным было дано поручение по наращиванию экспорта образовательных услуг региона. Правительство области ведется планомерная работа по исполнению данного поручения.

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