Нижегородский минфин внедрит бережливые технологии Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Министерство финансов Нижегородской области внедрит бережливые технологии в процесс учета налогов в регионе. Об этом сообщили в объединенном проектном офисе правительства Нижегородской области и госкопорации "Росатом".

Внедрение бережливых технологий реализуется в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". За счет этой практики в министерстве финансов сократят время процесса формирования сводной отчетности земельного налога и налога на имущество граждан в районах и городских округах Нижегородской области.

В ведомстве пояснили, что стандартный процесс сбора информации о налогах по муниципалитетам происходит вручную: сотрудники сводят в одну таблицу данные из более 400 отдельных файлов для формирования доходной части бюджета. Это занимает около 56 часов.

"Благодаря бережливым технологиям мы усовершенствовали работу без дополнительных затрат. Протестировав процесс, мы подсчитали, что новая автоматизированная система позволит сократить время почти в 19 раз - до трех часов. Важно и то, что снизятся ошибки в расчетах, возникшие вследствие человеческого фактора. Эти наработки возможно использовать при реализации проектов по другим направлениям, не только внутри министерства финансов", - рассказали в ведомстве.

Бережливые практики в министерстве внедряют и на другие участки работы. Так, в ведомстве усовершенствуют процесс расчета модельных расходов 380 муниципальных образований - а это более 20 тысяч показателей. Формируется электронная база данных о налогоплательщиках региона: внедряется в работу новый программный комплекс.

"Это не только минимизирует время подготовки аналитической информации, но и позволит более эффективно проводить мониторинг налоговой отдачи мер господдержки юридических лиц: количество налогоплательщиков, участвующих в ежемесячном и оперативном мониторинге увеличится с 0,6% до 71,5% от общего числа", - уточнили в ведомстве.

Напомним, Нижегородская область стала одним из первых регионов России, где началась работа по нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости". В частности, с начала 2018 года по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в регионе стартовал совместный проект правительства региона и госкорпорации "Росатом" "Эффективная губерния" по внедрению бережливых технологий в промышленности и других сферах для повышения производительности труда.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, где поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".