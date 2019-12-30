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Происшествия

Нижегородца, задолжавшего 100 тысяч рублей по алиментам, приговорили к 1 году исправработ

30 декабря 2019 12:23  [71] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд приговорил 39-летнего жителя Сосновского района Нижегородской области к 11 месяцам исправительных работ за неуплату алиментов. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что мужчина не выплачивал деньги на содержание своей 16-летней дочери в течение 2019 года. При этом он не работал и не предпринимал попыток трудоустроиться.

Суд признал мужчину виновным в неуплате средств на содержание детей (ч.1 ст. 157 УК РФ) и приговорил к 11 месяцам исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства ежемесячно.

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