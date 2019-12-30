"Комплексное развитие сельских территорий" в Нижегородской области: 19 автодорог длинной в 25 км Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Девятнадцать автодорог общей протяженностью более 25 км построят по программе "Комплексное развитие сельских территорий" в Нижегородской области. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

В перечень запланированных к строительству объектов входят подъезды

к д. Бовырино от автотрассы Люнда-Осиновка-Бовырино в Воскресенском районе

к д. Инютино в Дальнеконстантиновском районе

к д. Гари от автодороги Каменки-Гремячки в Богородском районе

автотрасса Маресево-Каменка в Починковском районе

"В целом, в Нижегородской области в 2020 году на "Комплексное развитие сельских территорий" будет направлено почти 1,5 млрд рублей, в том числе, почти 1 млрд из федерального бюджета. Среди проектов, которые запланированы в рамках программы, - строительство жилья для востребованных в районах специалистов, газопроводов, водопроводов, благоустройство, капитальный ремонт социально значимых объектов, например, дома культуры в селе Стексово в Ардатовском районе", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, что во время отчета по итогам 2019 года на Нижегородской ярмарке 25 декабря 2019 года Глеб Никитин сообщил о том, что в 2020 году планируется построить 29 объектов газификации в 17 районах Нижегородской области.

Напомним также, что 21 ноября 2019 года во время встречи с жителями Вознесенского района губернатор поручил разработать проектно-сметную документацию по газификации поселка Куриха и деревни Варнаево.

9 августа 2019 года Глеб Никитин на встрече с населением Ветлужского района поручил министерству энергетики и ЖКХ Нижегородской области организовать разработку проекта строительства ветки газопровода от Уреня до Ветлуги.