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Общество

"Пусть всё хорошее, доброе, светлое, непременно найдет свое продолжение в году наступающем!" – Владимир Панов

31 декабря 2019 10:15  [62] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Глава города Владимир Панов поздравил нижегородцев с наступающим Новым годом.

"Новый год – любимый праздник детворы и взрослых! Все мы в эти предновогодние дни ждем чуда, с надеждой смотрим в будущее и придумываем желания, чтобы загадать их под новогодний бой курантов! Новогодние праздники - время искреннего веселья и теплого общения с родными и близкими.

Канун Нового года – время, когда мы не только строим планы, но и подводим итоги уходящего года. Уверен, каждому из нас есть, за что себя похвалить, и каждый из нас может сказать, что год прожит не зря, и благодаря нашим усилиям Нижний Новгород стал еще чуточку лучше.

Пусть всё хорошее, доброе, светлое, что радовало нас в уходящем году, непременно найдет свое продолжение в году наступающем! Пусть у всех сохранится чудесное праздничное настроение, а новый 2020-й год подарит нам радость, счастье, здоровье, благополучие и исполнение желаний!" – отмечается в поздравлении.

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