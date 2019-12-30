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Бизнес

Нижегородцы обратились к губернатору с просьбой не застраивать участок

30 декабря 2019 12:51  [85] Бизнес

Фото: Яндекс.Карты

Нижегородцы обратились к губернатору региона Глебу Никитину с просьбой не застраивать участок в Приокском районе. Как сообщили в пресс-службе правительства области, речь идет об участке между детским садом № 413 и школой № 140 в границах улиц Горная, 40 лет Октября и Работкинская.

Ранее, в Приокском районе прошли общественные обсуждения по вопросу предполагаемой застройки участка.

Против строительства активно выступили жители окрестных домов. Их главный аргумент – это единственная в округе озелененная зона. На имя губернатора пришло более 500 писем. Жители попросили главу региона не допустить строительства высотного жилого дома на частной территории, принадлежащей ООО "Строй-Риэлти и К", и хотели бы видеть на этом месте благоустроенный сквер для отдыха и занятий спортом.

После переговоров, которые по поручению Глеба Никитина провел с руководством ООО "Строй-Риэлти и К" заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, застройщик принял решение отказаться от планов по строительству многоэтажного дома на принадлежащем ему участке. Он высказал готовность обменять данный участок на схожий, возможно находящийся в другом районе Нижнего Новгорода, где будет возможно реализовать проект. Об этом представитель ООО "Строй-Риэлти и К" сообщил жителям Приокского района на общественных слушаниях.

Учитывая мнения местных жителей, департамент градостроительной деятельности региона решил сохранить зелёные насаждения между детским садом № 413 и школой № 140 и отклонить документацию по планировке территории. Решение департамента размещено на официальном сайте. О нём проинформирован инвестор, теперь компании предстоит доработать документацию по планировке, исключив застройку данной территории. Таким образом, участок останется нетронутым.

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