Оргкомитет по сбору подписей за присвоение Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести" будет создан по инициативе "Единой России" Политика

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Оргкомитет по сбору подписей за присвоение Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести" будет создан по инициативе "Единой России". Такое решение было принято на заседании президиума регионального политического совета партии.

Как подчеркнул секретарь НРО партии "Единая Россия" Глеб Никитин, это направление станет приоритетом работы регионального отделения.

"Мы изначально выступали с инициативой о присвоении Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести". Сегодня приняли решение создать организационный комитет и начать подготовку всех необходимых документов для оформления заявки. В частности, одной из составляющих этой заявки являются подписи в поддержку данной инициативы. Призываю все общественные организации принять активное участие в работе оргкомитета, а всех неравнодушных нижегородцев я хотел бы попросить поддержать эту инициативу своим голосом", - заявил Глеб Никитин.

По всем вопросам, связанным со вступлением в организационный комитет, можно обратиться в региональное отделение по телефонам: (831) 296-55-78; 296-55-86 или по электронной почте ER-152@mail.ru.

Кроме того, Нижегородское региональное отделение партии опубликовало соответствующее обращение, текст есть в распоряжении НИА "Нижний Новгород".

ОБРАЩЕНИЕ

О Великой Отечественной войне не понаслышке знают в каждой семье Нижегородской области. Те события навеки вписаны в судьбу каждого человека. У кого-то дедушки и бабушки, папы и мамы, братья и сестры ушли на фронт защищать Родину, у кого-то они каждую минуту изо всех сил приближали Победу в тылу. Перед лицом войны были равны все, там не было первых и вторых ролей.

От горьковчан война потребовала величайшего героизма и самопожертвования. Наша область во время войны приняла на себя основную тяжесть по обеспечению фронта боевой техникой, стрелковым вооружением и продовольствием. Город Горький подвергался многочисленным бомбардировкам вражеской авиации, во время которых погибали люди и разрушались стратегически важные предприятия. Но несмотря ни на что мы одни из первых получали и выполняли оборонные заказы.

Здесь, в Горьком, для нужд фронта был создан каждый второй автомобиль, каждый третий танк и каждая четвертая артиллерийская установка. И вся наша область своим тяжелейшим трудом приближала Победу!

14 декабря президент России Владимир Владимирович Путин внес в Государственную Думу законопроект, которым предлагается установить в нашей стране почетное звание "Город трудовой доблести".

Мы, нижегородцы, давно стремимся к признанию на федеральном уровне заслуг жителей города и области в период Великой Отечественной войны, и как и прежде уверены, что Нижний Новгород – достойный претендент на получение почетного звания "Город трудовой доблести"!

Память о подвиге горьковчан в Великой Отечественной войне должна быть достойно запечатлена! Приглашаем вас вступить в организационный комитет и присоединиться к сбору подписей за присвоение почетного звания нашему городу. Только объединив наши усилия, мы сможем добиться принятия этого важнейшего решения!