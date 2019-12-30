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Редакция НИА "Нижний Новгород" поздравляет читателей и коллег с наступающим Новым годом!
Желаем вам удачи, успехов, здоровья, любви, радости, позитивных эмоций и исполнения всех желаний!
Пусть наступающий 2020 год станет отличной возможностью продолжить свои успешные начинания и прекрасным шансом для тех, кто решил начать все сначала.
Грустные и горестные моменты пусть уйдут в прошлое, забудутся старые обиды, открыв дорогу для новой дружбы и любви.
Пусть исполнятся ваши желания, а работа приносит удовлетворение, новые знания и свершения.
Спасибо за то, что остаетесь с нами, мы видим и ценим вашу поддержку.
С наступающим Новым годом!
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